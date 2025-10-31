女性初の内閣総理大臣として、連日その動向が大きな注目を浴びている高市早苗首相。活動の出発地点となった所信表明演説は、思わぬ形で話題の的となってしまった――。【写真】ヤジで大炎上の岡田議員、居眠りを指摘されて“逆ギレ”の衝撃主張“ヤジ議員”に批判殺到10月24日の臨時国会において所信表明演説を行った高市早苗首相。日本中が注視した晴れ舞台だったが、そこに水を差したのが野党の面々だ。「高市首相の所信表明