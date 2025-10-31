公園すぐのベーカリー「365日」。ピクニックのお供をテイクアウトコの字型の棚にパンがずらり。スタッフとの距離が近く、気になるパンのことも気軽に聞ける東京・小田急線代々木八幡駅から徒歩2分の場所にあるのが、朝から焼きたてパンの香りが漂う人気ベーカリー「365日」。店名には、“毎日おいしいものを”という思いが込められています。こちらのお店には80種類以上のパンが並び、同ブランド4店舗のなかでも最多の品揃え。その