関西電力 [東証Ｐ] が10月30日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の3149億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4000億円→4900億円(前期は5316億円)に22.5％上方修正し、減益率が24.8％減→7.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期