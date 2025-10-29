北越コーポレーションは大幅続落。２８日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を３０３０億円から２９２０億円（前期比４．５％減）へ、営業利益を１８０億円から８０億円（同５９．４％減）へ下方修正すると発表した。海外市場におけるパルプ販売数量の減少や販売価格の下落、洋紙・板紙の販売数量減少が要因。円安も響く見通し。これを嫌気した売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS