2025年10月26日、韓国・ノーカットニュースは、韓国大手財閥SKグループの会長で大韓商工会議所会長を務める崔泰源（チェ・テウォン）氏が、米国の関税政策によって国際通商秩序が急変する中、新たな成長戦略として日本との経済協力を提案したと伝えた。記事によると、崔会長は同日、経済系YouTubeチャンネルの合同インタビューで、「韓国で1960年代から続いてきた輸出を中心とした経済成長モデルは今や各国の関税政策によって通用