日清食品（東京都新宿区）が、定番商品4品が“真っ黒な見た目”になった「ブラック」シリーズを11月10日から発売します。【画像】「くっ…黒すぎるっ……！」→これが《真っ黒》になった「ブラックチキンラーメン」の衝撃ビジュアルです！今年は「チキンラーメン」も真っ黒に近年盛り上がりを見せている「ブラックフライデー」に合わせ、同社は2023年から毎年「真っ黒な見た目と濃厚な味わい」が楽しめる商品を発売。今年は、