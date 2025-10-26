有料に反発！「簡単でいいから包んで」 ラッピング100円に激怒【漫画】本編を読む雑貨屋で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が描く漫画『有料ラッピング』には、接客業で遭遇する理不尽な客の言動が描かれている。今回は、ラッピングが有料であることを伝えたら激しい嫌味を言われたエピソードを紹介するとともに、オムニウッチーさんに当時の心境を聞いた。■「簡単でいいのよ？」有料ラッピングに納得しない客0102