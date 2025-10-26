有料に反発！「簡単でいいから包んで」 ラッピング100円に激怒、「有料ラッピング」だと伝えたら客が吐いた嫌味と接客業の苦悩【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨屋で店長を務めるオムニウッチーさん(@omni_uttii821)が描く漫画『有料ラッピング』には、接客業で遭遇する理不尽な客の言動が描かれている。今回は、ラッピングが有料であることを伝えたら激しい嫌味を言われたエピソードを紹介するとともに、オムニウッチーさんに当時の心境を聞いた。
■「簡単でいいのよ？」有料ラッピングに納得しない客
ハンカチを購入した客が、「簡単でいいから包んで頂戴」とラッピングを希望した。オムニウッチーさんが、ラッピングは有料で100円かかることを伝えると、客は激しく反応した。「100円!?簡単でいいのよ？ちょっとした袋に入れるだけでいいの」と、ラッピングが有料であることに納得がいかない様子だ。
さらに、袋も有料であることを伝えると、客は「何でもお金を取る」「随分なご商売だこと」と大きな声で嫌味を言い放った。
オムニウッチーさんは、このとき「ラッピングはまだしも、レジ袋は今やどこも有料なのでは？と思ったり…」「もっと言い方ってあるよな〜、と思ったり…」と心の中で思ったという。しかし、「暴言吐きたい気持ちをグッと堪えて笑顔で接客したら、言葉飲み込み過ぎて喉の奥で変な音がした」と、当時の苦しい心境を語っている。
■「良心的な価格」と読者からは接客業に共感の声
この漫画を読んだ読者からは、「接客業の方は本当に尊敬する」というコメントが届いた。また、「ラッピング100円はこのご時世、良心的な価格」「100均でラッピング材料を買ったらよいのに」といった声も多く寄せられ、たとえ有料だと言われたとしても、文句や嫌味は言わないという人が多数を占めているようだ。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。