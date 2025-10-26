英ロックバンド「ｏａｓｉｓ（オアシス）」が２６日までの２日間、東京ドームで１６年ぶりとなる日本公演を開催した。１９９１年に結成して以降、「ビートルズの再来」との呼び声も上がるほどの世界的人気を博してきたが、ノエル・ギャラガーリアム・ギャラガー兄弟の不仲が原因で２００９年に解散。しかし、デビュー３０周年を迎えた昨年に再結成を発表し、今年７月から全４１公演に及ぶワールドツアーを開催している。通