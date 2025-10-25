やはりこの男がエースだ。頼りになる。J１で首位に立つ鹿島アントラーズは10月25日、J１第35節で３位の京都サンガF.C.と敵地で対戦。１−１で引き分けた。36分に先制を許し、ビハインドのまま後半のアディショナルタイムを迎える。敗戦も覚悟した90＋６分、起死回生の同点弾が生まれる。決めたのは鈴木優磨。右サイドからのクロスに対し、ゴール前で巧みなポジショニングから右足でフィニッシュした。試合を中継した『DAZN