メイン画像tenki.jp

26日は全国的に頭痛やめまいに要注意 気圧変化による影響「大」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 26日は全国的に気圧変化による影響度が「大」となっている
  • 頭痛、めまい、首や肩のこり、全身倦怠感などに要注意とのこと
  • 記事では症状が出る前の対策、症状が出た場合の対策を紹介している
記事を読む

おすすめ記事

  • 【写真・画像】小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答　1枚目
    小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分
  • 【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」
    【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」 2025年10月24日 7時0分
  • ヒグマ　※写真はイメージ（WildMedia/stock.adobe.com)
    「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手　クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分
  • 　板野友美
    板野友美　タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送　「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
    2. 2. 雅子さまがアトピーで…行動驚き
    3. 3. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
    4. 4. 板野友美　タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」
    5. 5. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    6. 6. 生活道路での走行速度 実態は
    7. 7. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
    8. 8. Amazon配達で副収入 意外な利点
    9. 9. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    10. 10. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    1. 11. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
    2. 12. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
    3. 13. 国分の勝ち組セレブぶりが判明
    4. 14. クマによる死者 過去最悪10人に
    5. 15. シングルマザーはヤクザと同じ
    6. 16. 米倉、逮捕されなくても消滅か
    7. 17. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
    8. 18. トヨタ「スープラ」生産終了へ
    9. 19. 立憲「ヤジ将軍」を斉藤氏名指し
    10. 20. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
    1. 1. 雅子さまがアトピーで…行動驚き
    2. 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    3. 3. 生活道路での走行速度 実態は
    4. 4. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    5. 5. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
    6. 6. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
    7. 7. クマによる死者 過去最悪10人に
    8. 8. シングルマザーはヤクザと同じ
    9. 9. 股間にメニュー表 男性が謝罪
    10. 10. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
    1. 11. 立憲「ヤジ将軍」を斉藤氏名指し
    2. 12. 涙で男性市議を…前橋市長に憤慨
    3. 13. 広島・福山　人気ゲーム「刀剣乱舞」江雪左文字像の破損見つかる
    4. 14. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
    5. 15. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
    6. 16. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
    7. 17. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
    8. 18. 物件5棟に中国系法人677社が登記
    9. 19. 茨城で「捕獲記録のない魚」発見
    10. 20. 飛行機のトイレが一斉に使用不可
    1. 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
    2. 2. リニア工事が原因か 各地で異変
    3. 3. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
    4. 4. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
    5. 5. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
    6. 6. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
    7. 7. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
    8. 8. 政府「国家情報局」を創設へ
    9. 9. 露 日本は平和条約締結に賛成
    10. 10. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
    1. 11. クマ被害に「自衛隊使うべき」
    2. 12. 「独裁」発言 公明代表が釈明
    3. 13. 過積載&不正改造を同時に摘発
    4. 14. サイバー攻撃 メールなどに注意
    5. 15. 石破氏に米国側から意外な高評価
    6. 16. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
    7. 17. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
    8. 18. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
    9. 19. 元タレントが環境大臣政務官に
    10. 20. 【独自】米大統領ヘリに高市首相同乗へ　28日、強固な同盟関係アピール
    1. 1. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
    2. 2. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
    3. 3. ナポレオン軍を襲った病を特定
    4. 4. 中国 高市首相の所信表明に反論
    5. 5. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
    6. 6. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
    7. 7. 米における銃の実態 日本人驚き
    8. 8. 小学生ら10人超はねられる 中国
    9. 9. トルコで あわや大惨事救った人
    10. 10. AIが菓子の袋を銃と誤認識 米国
    1. 11. ジョニー・デップ 本格復帰へ
    2. 12. 北朝鮮「新興富裕層」の資産
    3. 13. 米中妥協で韓国と日本の立場は
    4. 14. 「薬屋のひとりごと」に反響
    5. 15. 日本人死亡 ローマの遺跡で転落
    6. 16. ミャンマー詐欺拠点 1000人逃走
    7. 17. 中国共産党 10月25日を記念日に
    8. 18. 「英の三原氏」不正疑惑? 激怒も
    9. 19. 北朝鮮軍2人 軍事境界線を侵犯か
    10. 20. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
    3. 3. 住宅ローン完済後に判明した現実
    4. 4. 温泉地が次々と…中国資本が買収
    5. 5. 今後求人が減っていく職種 TOP15
    6. 6. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
    7. 7. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」　トランプ大統領来日時に伝達へ
    8. 8. 3歳からメイク 化粧品業界に異変
    9. 9. ドコモとソフトバンクが衛星通信を開始へ
    10. 10. 羽田直結 新線構想放置された訳
    1. 11. 「羽田アクセス線」工事本格化へ
    2. 12. NY株式 逆だったらきつい反応?
    3. 13. 村上&岡本はMLBで通用するのか
    4. 14. せっけんは昔ながら...賢い選択
    5. 15. 家系ラーメンの「町田商店」とは
    6. 16. 貯蓄がなくても楽しく老後資金に
    7. 17. 韓国語勉強「建前」が通じない?
    8. 18. 日産自動車が 苦境に喘ぐ原因は
    9. 19. 中小企業に大胆な「優遇制度」
    10. 20. イラッとしたときの魔法の言葉
    1. 1. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
    2. 2. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
    3. 3. ダイソーのカードホルダーが便利
    4. 4. 純正キーボードがないiPad mini
    5. 5. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
    6. 6. 【明日から】ノースフェイスやコールマンも登場予定。Amazon スマイルSALEの注目アイテムは？
    7. 7. 弱点ほぼなし BuffaloのSSD
    8. 8. DIYで似て非なるデバイスを作成
    9. 9. 驚きの4変化 多機能ランタン
    10. 10. コスパ抜群 TORAYの家庭用浄水器
    1. 11. 「マイナ免許証」取得で混乱も
    2. 12. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
    3. 13. 「Pixel Watch 4」試してみた
    4. 14. デロンギ 話題のコーヒーマシン
    5. 15. 従来のドラレコとの違いに驚き
    6. 16. 低価格「iPhone Flip」開発中か
    7. 17. NTTデータなど、ワーキングケアラー向け介護事業「ケアラケア」を開始
    8. 18. LINEヤフー 年末商戦に向け企画
    9. 19. JR東海「311系」の時計受注へ
    10. 20. CLASSES ROOTのプレビュー表示
    1. 1. 大谷に「お前はいらない」大合唱
    2. 2. 大谷の変顔が全米中継で流れる
    3. 3. 米CNNが「Ohtanic」発表 意味は
    4. 4. 日本人監督を なぜ解任したんだ
    5. 5. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
    6. 6. ド軍指揮官に「座っていろ」不信
    7. 7. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
    8. 8. 大谷のHR直後 珍しい光景に困惑
    9. 9. 高橋藍とuka. 二股報道に困惑か
    10. 10. 大谷に敵地から異例のチャント
    1. 11. 森保J板倉滉の獲得 理解できない
    2. 12. 大谷本塁打でも「焼石展開じゃ」
    3. 13. ド軍 106億円左腕をWS登録外に
    4. 14. WS第1戦 大谷翔平が豪快弾放つ
    5. 15. 真美子夫人が敵地降臨 大一番へ
    6. 16. WS第1戦 ド軍悪夢の大量9失点
    7. 17. 浦和サポが応援放棄 選手の反応
    8. 18. 大谷の凡退続き 敵地ファン興奮
    9. 19. 投手歴3年→驚きのドラフト指名
    10. 20. 広島、磯村嘉孝ら4選手の戦力外を発表　現ドラ移籍の山足達也はわずか1年で通告
    1. 1. 板野友美　タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」
    2. 2. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
    3. 3. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    4. 4. 国分の勝ち組セレブぶりが判明
    5. 5. 米倉、逮捕されなくても消滅か
    6. 6. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
    7. 7. 松本人志の扮装で放送差し替えか
    8. 8. はらぺこツインズ 活動休止発表
    9. 9. 「セカンド女」だった永野芽郁
    10. 10. 高橋藍の「本命」の元カレに驚き
    1. 11. 息子が発達障害で不安 問題は親
    2. 12. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
    3. 13. 米倉涼子 周囲が案じていた素顔
    4. 14. ミセス大森の報告に「早すぎw」
    5. 15. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
    6. 16. 城田優、複雑な家庭環境を告白
    7. 17. Perfumeあ〜ちゃん ビキニ姿反響
    8. 18. きゃりー 法廷で見せた気遣い
    9. 19. 大物タレントも 追放未遂騒動に?
    10. 20. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
    1. 1. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
    2. 2. いまラブホ入りました 現場緊迫
    3. 3. トヨタ・スープラ 生産終了発表
    4. 4. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
    5. 5. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い
    6. 6. モス「テリヤキチキンピザ」登場
    7. 7. 「国玉町」はなんて読む？ひらがな3文字の山梨県にある地名です！
    8. 8. Amazonのトラックボールマウス
    9. 9. 夫の不倫に妻が気付いたきっかけ
    10. 10. 無印良品「リピート買い」名品は
    1. 11. 「犬と棘」に涙腺崩壊の声が続出
    2. 12. 男性陣に「女子力低っ」NG行動
    3. 13. 「花堂北」はなんて読む？「花」は3文字で読みます！
    4. 14. 「薩摩塩屋」はなんて読む？南九州市にある駅！
    5. 15. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
    6. 16. 31 キティとコラボしたアイスも
    7. 17. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
    8. 18. 40・50代にちょうどいいウルフ
    9. 19. 無難なコーデ 上手にするコツ
    10. 20. GU キレイ見えナロースカート