波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が24日に放送され、ラストで急展開を迎えると、ネット上には「まだ3話だよ？？」「次回どうなるの!?」といった声や、智也（中村蒼）の言動にも「探偵かよ！」「もう刑事やん」などのツッコミが寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】“日高茉海恵”本人と知らず茉海恵（川栄李奈）と親交を深め