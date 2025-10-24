11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式YouTbeチャンネルが、24日に開設、新番組の予告編を公開した。動画に登場した松本人志の姿にネットでは反響が寄せられた。【動画】久々の動く松っちゃん⋯！公開された「大喜利GRAND PRIX」予告同チャンネルでは、「大喜利GRAND PRIX」「7:3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」という4本の「新番組」の31秒の予告編が公開。それぞ