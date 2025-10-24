横浜F・マリノスは10月24日、ジョルディ・クルークスの2025シーズン副キャプテン就任を発表した。これで横浜FMの副キャプテンは飯倉大樹、松原健、トーマス・デンを含め４人となる。キャプテンは喜田拓也だ。クラブの公式サイトを通じて、31歳レフティは以下のとおりコメントした。「このタイミングで副キャプテンに選んでいただいたことを、とても光栄に思います。残り４試合に向けてチームがより一丸となれるよう、キャプテ