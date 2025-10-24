クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が、今季のパフォーマンスについて語った。29歳の日本人MFは昨年の夏にパレスに移籍。加入１年目の昨季の序盤はチームが不調のなか、プレミアリーグのスタイルとチームのサッカーにフィットできず、思うように本領を発揮できなかった。しかしシーズン終盤に調子を上げ、パレスのFAカップ優勝に貢献。２年目の今季はチームの中心として、好パフォーマンスを維持しており、９月にはプレ