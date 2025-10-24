「慣れの部分が1番大きい」「余裕ができた」鎌田大地が今季絶好調の要因を語る！昨季から変化した部分は？「最初来たときより…」【現地発】
クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が、今季のパフォーマンスについて語った。
29歳の日本人MFは昨年の夏にパレスに移籍。加入１年目の昨季の序盤はチームが不調のなか、プレミアリーグのスタイルとチームのサッカーにフィットできず、思うように本領を発揮できなかった。
しかしシーズン終盤に調子を上げ、パレスのFAカップ優勝に貢献。２年目の今季はチームの中心として、好パフォーマンスを維持しており、９月にはプレミア月間最優秀選手賞にノミネートされた。
そんな鎌田は、途中出場した23日のヨーロッパカンファレンスリーグ・リーグフェーズ第２節AEKラルナカ戦（０−１）後、今季、自身が好調の要因について「慣れの部分が１番大きいです。あとは自分の中で余裕ができたりとか、少しのことだと思います」と明かしてくれた。
また昨季と比較して、変化した部分を訊くと、次のように答えた。
「特にやることは変化してないですが、最初に（パレスに）来たときより、守備の仕方であったり、予測の部分は変わったところです。ボールを持った時も、昨季は前のポジションで出ることが多かったですが、そこでプレーするのは簡単ではない。今はもう１つ下がってやれているのは大きいです。僕とアダム（・ウォートン）が出た時は、チームがよりポゼッションをしようという感じにもなっています」
自らが環境に適応し、チームもより、鎌田の持ち味が出しやすいようになりつつあるようだ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
