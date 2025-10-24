解体された米ホワイトハウスの東棟＝23日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は23日、トランプ大統領が表明したボールルーム（宴会場）建設のためホワイトハウスの東棟がほぼ完全に解体されたと報じた。トランプ氏は当初、工事が既存の構造には影響しないと語っていた。同紙は十分な説明がないまま国の象徴を秘密裏に破壊したと憤る専門家らの声を紹介した。東棟の改修工事は20日に