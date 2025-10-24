政府は、国内外のインテリジェンス（情報収集、分析）活動の司令塔となる「国家情報局」を創設する方向で調整に入った。高市首相が、木原官房長官に検討を指示した。省庁横断的に情報を集約して一元的に分析することで、安全保障や国益を脅かすような外国勢力の活動への対処力向上につなげる狙いがある。インテリジェンスには、人的な接触や、人工衛星画像の活用、大量の公開情報を厳選するといった手法がある。日本の安全を脅
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 3. 通学途中の小2女児にわいせつか
- 4. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 5. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
- 6. 高橋藍の二股報道…集まる同情
- 7. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
- 8. 股間にメニュー表 対応を協議へ
- 9. 山田優の弟 現在の職業に驚き
- 10. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 1. 通学途中の小2女児にわいせつか
- 2. 小野田紀美氏のオタクぶりに驚き
- 3. 股間にメニュー表 対応を協議へ
- 4. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 5. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 6. 緊急避妊薬 厚労省が市販化承認
- 7. 妻の顔を殴打 頭骨骨折など重傷
- 8. 過労死遺族 長時間労働は命奪う
- 9. 父から性暴行 実刑に「ホッと」
- 10. 札幌で緊急銃猟 住民接近で中断
- 1. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 2. 石丸氏 無礼質問にSNSは拒否反応
- 3. 元タレントが環境大臣政務官に
- 4. 国民民主党の支持率「ほぼ半減」
- 5. 高市首相を「卑弥呼」呼び 物議
- 6. 初音ミクと「結婚」男性語る苦悩
- 7. スルメイカ漁停止命令へ 水産庁
- 8. 小野田氏がブロック? X報告続出
- 9. 下着ユニバが再来? 不快感示す声
- 10. 「国家情報局」創設、インテリジェンス強化へ…高市首相が官房長官に検討指示
- 1. クマと格闘 一かみで腕やられた
- 2. ロープなしバンジージャンプ導入
- 3. 中国主席 高市首相に祝電送らず
- 4. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
- 5. ウクライナ兵1000人の遺体を返還
- 6. 中国が高市首相を非難 警戒心も
- 7. ルーブル強奪 今回は捜査難航か
- 8. ハニトラ 欲望に負けた米外交官
- 9. TikToker殺害 日本も必ず起きる
- 10. 韓国の高校平準化 卒業者に不満
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 「玉木る」ネットスラングが誕生
- 3. 増える「時短勤務」厳しい現実
- 4. 都心で進む「見えない住人」増加
- 5. 今後求人が減っていく職種 TOP15
- 6. 浮く家?「クレイジー物件」全貌
- 7. 鈴木農水相「コメ券」導入に意欲
- 8. 山P 莫大な私財の使い道7億円超
- 9. なぜ 限界集落でドーナツ販売を
- 10. 「アスクル」にサイバー攻撃
- 1. ダイソーのカードホルダーが便利
- 2. 「ほぼ日手帳アプリ」が登場
- 3. 【明日から】ノースフェイスやコールマンも登場予定。Amazon スマイルSALEの注目アイテムは？
- 4. モバイルバッテリーに思わぬ発見
- 5. Uber配達員が連絡「キモい」話題
- 6. 導入広まる「eSIM」サービス
- 7. 「Pixel Watch 4」試してみた
- 8. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 9. 「夜勤事件」実写映画化 公開日
- 10. Panasonic リフトケア美顔器
- 1. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
- 2. マンション60室で違法サービスか
- 3. 大阪桐蔭エースが無念の指名漏れ
- 4. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
- 5. 大谷に「2年遅いわ!」手厳しい声
- 6. 両横綱を従えた平野美宇に反響
- 7. 麟太郎に電話 すごく喜んでいた
- 8. 明暗分かれた 大阪桐蔭のWエース
- 9. 米NBA 選手や監督ら30人以上逮捕
- 10. 「これは失敗」マ軍の60発男落胆
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. 高橋藍の二股報道…集まる同情
- 3. 山田優の弟 現在の職業に驚き
- 4. 星野源似 女性との交際を認める
- 5. 渡邊渚 漏らしていた意味深発言
- 6. 中村昌也がバックハグ&キス 騒然
- 7. 国分太一 指摘される「矛盾」
- 8. 宮崎あおい 二階堂と似ている説
- 9. KAT-TUN V6以来の「異例対応」
- 10. 片山さつき氏 遅刻で涙の謝罪も
- 1. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
- 2. 髪の悩み「血行不良」が解決?
- 3. 「安すぎる」電車賃の真実
- 4. 36歳独身 娘の実家暮らしに複雑
- 5. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い
- 6. 無印おしゃれさんが愛用する商品
- 7. 3COINSのツイード調ポーチが便利
- 8. しまむら系列シャンブル発！スヌーピーデザインのLOGOSバッグは秋のおでかけに大活躍
- 9. ワークマン速乾タオル 徹底検証
- 10. my Boostars スヌーピーとコラボ