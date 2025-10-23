◆欧州ＣＬ▽リーグフェーズ第３節チェルシー５―１アヤックス（２２日、スタンフォード・ブリッジ）１０月の日本代表活動をけがのため不参加となっていたアヤックス所属のＤＦ板倉滉は戦列復帰し、フル出場も、チームは退場者を出し、５失点で大敗した。前半１５分、アヤックスはＭＦテイラーが危険なタックルにより一発退場（同１７分）。１８分にチェルシーはセットプレーから１９歳ＦＷマルク・ギウが先制すると、２７