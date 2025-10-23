まさに異例の人事だ。米各メディアは２２日（日本時間２３日）、「ジャイアンツは歴史的な動きでテネシー大のトニー・ビテロを新監督に任命」と一斉に報じた。４７歳のビテロ氏は、プロレベルでの経験がないまま、大学コーチから直接ＭＬＢ監督に転向した初の人物となった。ビテロ氏は「ジャイアンツのファンが誇りに思えるような文化を築くために仕事を始めるのが待ちきれない」と意気込みを語った。テネシー大を強豪に育て