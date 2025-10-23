10月20日、国交省が北九州市に本社を置く企業「EVモーターズ・ジャパン」（以下「EVMJ」）に抜き打ちで立ち入り検査を行った。EVMJは9月に同省から道路運送車両法にもとづき総点検を指示されていたが、10月17日、同社のEVバス317台のうち3割超の113台に不具合が起きていることが明らかになっていた。大阪メトロや伊予鉄バス、富士急バス、阪急バス、東急バスなど大手バス事業者のほか、10月13日閉幕した大阪万博でも150台が一社独