「いますぐ積荷を減らしなさい」命令も国土交通省 高田河川国道事務所は2025年10月3日、新潟県警とNEXCO東日本とともに、国道8号と北陸道で特殊車両・過積載車両の取り締まりを実施したと発表しました。一連の取り締まりで計3台の違反が確認されたといいます。重量のある車両の例（画像：PIXTA／イメージです。今回の事案とは無関係です）【画像】「えっ…！」これが実際に捕まった「重量オーバー“違反車両”」です（23枚）