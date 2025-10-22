ニューストップ > 国内ニュース > 徳島大学大学院の研究棟で発見された男性遺体 死因は「酸素欠乏」と… 徳島県 国内の事件・事故 時事ニュース 四国放送NEWS 徳島大学大学院の研究棟で発見された男性遺体 死因は「酸素欠乏」と判明 2025年10月22日 18時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日に徳島大学大学院の研究棟で見つかった男性の遺体 男性は徳島大学特別研究学生で、死因は酸素欠乏と判明した 口のあたりから出血は見られるものの、目立った外傷はないとのこと 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 《独自》渡邊渚とNHKの間でトラブルか「担当ディレクターは休職」密着番組“お蔵入り”の理由とその裏側 2025年10月22日 17時0分 「わし、ボケナスのアホ全部殺すけえ」 通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺して8名殺傷「池袋通り魔事件」の一部始終 死刑は執行されないまま「26年」 2025年9月8日 6時11分 高橋藍がインフルエンサーuka.と真剣交際の一方で…セクシー女優と“二股”していた《事務所は「プライベートに関しては本人に任せております」》 2025年10月22日 16時0分 東京都立多摩総合医療センターで個人情報流出 「駅のトイレでUSB拾った」郵便で患者の個人情報が届く 病院で管理するUSBに紛失は確認できず 2025年10月22日 20時44分