「ボートレースダービー・ＳＧ」（２２日、津）今節最年長の江口晃生（６０）＝群馬・５４期・Ａ１＝が２日目６Ｒで１着を奪った。インから逃げて「還暦のお祝いで勝たせてもらえたのかな。峰竜太（佐賀）がいるレースで１着が取れたし、貴重だね」とレース後は笑顔満開だった。仕上がりには「向きも掛かりもいいから自信を持ってターンしています」と納得の表情。「もう少しピット離れを意識して調整をしてみる」とファン