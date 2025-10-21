ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > オートロックをすり抜け女子高生に「足のにおい嗅がせて」27歳男を再… 国内の事件・事故 住居侵入 高校生 横浜市 神奈川県 時事ニュース カナロコ by 神奈川新聞 オートロックをすり抜け女子高生に「足のにおい嗅がせて」27歳男を再逮捕 2025年10月21日 21時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県警は21日、邸宅侵入の疑いで無職の27歳男を再逮捕した オートロックをすり抜ける「共連れ」の手口で集合住宅に侵入した疑い 女子高生に「足のにおいを嗅がせてほしい」などと声をかけたという 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分