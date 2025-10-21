射水市の小学校で地元の漁協が子どもたちに特産のベニズワイガニを提供する恒例の「カニ給食」が行われました。赤くて大きな茹でガニがひとり一匹ついたカニ給食。新湊漁協が2003年から毎年、市内の小学6年生に地元産のベニズワイガニを提供しています。新湊放生津小学校では子どもたちが悪戦苦闘しながらカニの殻をむいて、身やカニ味噌を味わいました。男子児童「めっちゃ難しい」女子児童「めちゃくちゃ身が大きいんでたくさん