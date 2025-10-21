スポニチスポニチアネックス

「やっぱりできれば婿養子を」剛力彩芽、結婚への条件を告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 剛力彩芽が21日の番組で、自身の「レア名字」に関して語った
  • 同じ苗字の人は全国に50人とされ、「減ってる」ことに危機感を吐露
  • 「結婚したら名字が変わっちゃうので…やっぱりできれば婿養子を」と話した
記事を読む

おすすめ記事

  • さまざまな「試練」がつきつけられて――
    44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い　“死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分
  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除（公式サイトより）
    人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除　VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分
  • 国民民主党の小林さやか氏（３月６日）
    国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分
  • 山本拓氏
    ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
    4. 4. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
    5. 5. 高市首相の夫「ステルスで支援」
    6. 6. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
    7. 7. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
    8. 8. 高橋藍 インフルエンサーと交際?
    9. 9. せいや 高速道路で交通事故
    10. 10. 日本のレアアース戦略が「進展」
    1. 11. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
    2. 12. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
    3. 13. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
    4. 14. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
    5. 15. 母が死去 通帳から700万円消える
    6. 16. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
    7. 17. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
    8. 18. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
    9. 19. 国民議員が「誤投票」厳重注意
    10. 20. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
    1. 1. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
    2. 2. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
    3. 3. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
    4. 4. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
    5. 5. 国民議員が「誤投票」厳重注意
    6. 6. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
    7. 7. 北海道の湖底に遺体 一部白骨化
    8. 8. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
    9. 9. 住宅侵入「足のにおい嗅がせて」
    10. 10. 高市首相「経済対策を最優先で」
    1. 11. ショベルカーごと穴に転落 死亡
    2. 12. 【速報】高市総理、改めて参院選公約の現金給付を否定 冬場の電気・ガス料金の支援実施へ
    3. 13. 石破茂氏が退任 花束が話題に
    4. 14. 高2刺殺 男の両親の謝罪に憤り
    5. 15. 三代目JSB今市隆二を不起訴処分
    6. 16. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
    7. 17. 山本太郎氏 自維連立は悪魔合体
    8. 18. 東京メトロ 客乗せたまま車庫へ
    9. 19. 「死んでしまえ」発言 局も責任?
    10. 20. 「身が大きい！」射水市で恒例のカニ給食　６年生がひとり１匹味わう
    1. 1. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
    2. 2. 高市首相の夫「ステルスで支援」
    3. 3. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
    4. 4. 母が死去 通帳から700万円消える
    5. 5. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
    6. 6. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
    7. 7. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
    8. 8. 恩忘れない 石破氏が公明に謝意
    9. 9. 高市氏が104代首相 初の女性首相
    10. 10. 情報番組で吉村氏批判 炎上の訳
    1. 11. 日本テレビ「月曜から夜ふかし」BPOが放送倫理違反の判断
    2. 12. 吉村代表 野党も献金受けている
    3. 13. 新幹線で子連れ母がまさか 凍る
    4. 14. 異例 安保担当補佐官に元自衛官
    5. 15. 早期の解散「言ってる暇はない」
    6. 16. 「タレント議員」不要論が再熱
    7. 17. 公明党の「嘘」竹田恒泰氏が指摘
    8. 18. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
    9. 19. 万博独館「日本に残ります」宣言
    10. 20. 高市首相の地元 入党申請が急増
    1. 1. 日本のレアアース戦略が「進展」
    2. 2. 「野人化」した3歳児 議論に
    3. 3. 「日本キムチ」独で報道 物議に
    4. 4. 「女安倍」高市総理に韓が不安視
    5. 5. 韓国政府のサーバールームで爆発
    6. 6. サルコジ元大統領 禁錮5年の判決
    7. 7. トランプ氏「日本へ行く」と明言
    8. 8. 女性の方が片頭痛を経験する理由
    9. 9. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
    10. 10. 韓国 中国に技術逆転されたか
    1. 11. 犬の9割が声帯切除 台湾で処分か
    2. 12. 日本の祭りと居酒屋に外国人感動
    3. 13. 日本アニメ映画 韓国で異例事態
    4. 14. 中国 人とトラの衝突に対策を
    5. 15. SMSや多要素認証 複雑な手続きも
    6. 16. 高市氏 トランプ氏と親和性指摘
    7. 17. 中国・崇明島の日本人男性が多忙
    8. 18. 避妊具使う過激な流行に警鐘 米
    9. 19. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
    10. 20. SPY×FAMILY 最新話に中国で反響
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
    3. 3. ふるさと納税の返礼品に日産GT-R
    4. 4. 「そばチェーン」人気集める理由
    5. 5. 50代でも取れば人生勝ち組の資格
    6. 6. 「汁なし麺」人気拡大の背景
    7. 7. NY株式 ダウ平均3日続伸
    8. 8. 「チェキ」シリーズ新製品、来月発売…自撮り用のインカメラ搭載
    9. 9. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    10. 10. 高市トレードの危うさ指摘の声も
    1. 11. 「異能の総合商社」が目指す未来
    2. 12. 県ごとにTV局ある訳 裏に政治家
    3. 13. 「103万円の壁」改定 影響は?
    4. 14. 沼津アーケード名店街に新ランドマーク、複合施設に着工　2028年度完成へ
    5. 15. 「給付付き税額控除」の仕組み
    6. 16. 風呂の水道光熱費を節約する方法
    7. 17. 更年期の不調 原因は「酸欠」?
    8. 18. 自動車の維持費 40年間で倍増
    9. 19. トヨタ新型「ランクルFJ」初公開
    10. 20. 香港株 香港株が続々値上げ
    1. 1. Anker 対象製品の回収を開始
    2. 2. ダイソーのカードホルダーが便利
    3. 3. Win10使い倒せる 救世主が登場
    4. 4. MacBook Pro 発表会なしのウワサ
    5. 5. M5チップ搭載「iPad Pro」登場
    6. 6. 薄いスマホ 売れないモデルは
    7. 7. 新「iPad Pro」の中身をレビュー
    8. 8. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
    9. 9. 「マイナ免許証」取得で混乱も
    10. 10. AI解説者が語る「GoogleのAIはマジですごいね！」動画生成AI『Veo 3.1』の革新機能を詳細解説
    1. 11. なぜサムスンは三つ折りスマホに賭けるのか？ 売れない予感でハイリスクしかない
    2. 12. Meta AIグラスが海外で話題に
    3. 13. ビッグセール「Amazon スマイルSALE」が10月27日9時から11月4日まで実施！AmazonデバイスやBoseワイヤレスヘッドホンなどがお得に
    4. 14. アイリスオーヤマ 9分で洗濯完了
    5. 15. 再び高性能タブレット市場に
    6. 16. WikipediaはAIの台頭でトラフィックが前年同期比で8％も減少、AIの普及で憂き目にあうウェブサイトを救うためにできることは？
    7. 17. ライカの特別限定モデル、日本国内のみ100台限定で販売！
    8. 18. 「FF XV」の新作デモは「豪華だけど内容あまりなし」
    9. 19. 楽天ポイントの利用制限、一部の店舗で
    10. 20. 講談社小説がKindleで50%pt還元
    1. 1. 大谷翔平の巨額投資 ド軍は元?
    2. 2. ジーター氏が大谷に辛口発言
    3. 3. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
    4. 4. 真美子さんだけ白い 注目集まる
    5. 5. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
    6. 6. 岡本 MLBに「行くと言ってない」
    7. 7. 防御率0.00も戦力外 虎党が悲鳴
    8. 8. おかもとまりさんのビキニに反響
    9. 9. WS前のド軍に「前代未聞」の問題
    10. 10. 岡本獲得の切り札 松井秀喜氏か
    1. 11. ゲレーロ涙「まだ終わってない」
    2. 12. 大谷がバットにキス 写真大反響
    3. 13. 森保J 鈴木彩艶の市場価値倍増か
    4. 14. 大谷 WSでは大ブーイング濃厚か
    5. 15. 監督が ドラフト会議不参加の訳
    6. 16. 砂地獄 渋野日向子に襲いかかる
    7. 17. 大谷の偉業HR球 7億円以上の価値
    8. 18. 巨人に「ブランド力ない」嘆きが
    9. 19. 大谷の行動に「謙虚すぎるだろ」
    10. 20. ZARAの黒ワンピが大人コーデに
    1. 1. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
    2. 2. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
    3. 3. 高橋藍 インフルエンサーと交際?
    4. 4. せいや 高速道路で交通事故
    5. 5. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
    6. 6. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
    7. 7. 草間 目撃された「危うい一面」
    8. 8. 北川莉央がアナ転身? ファン怒り
    9. 9. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
    10. 10. 『プロセカ』イベント、お祝い花の用意・設置不備で謝罪　全額返金の対応へ
    1. 11. 「答えちゃダメ」マツコ発言拒否
    2. 12. 草なぎドラマの描写 容認できぬ
    3. 13. 北川莉央 テレ東内定が波紋か
    4. 14. 「ガッキーロス」CM巡りSNS悲鳴
    5. 15. 赤ちゃんギャン泣き「本当に嫌」
    6. 16. 阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
    7. 17. 米倉涼子「空白の2カ月」の真相
    8. 18. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
    9. 19. 渡邊渚 連日PRに「あせり」指摘
    10. 20. GACKTも心配 最悪の出来事の真相
    1. 1. 思わずときめく マック新作パイ
    2. 2. 夫婦の営みなく 妻が後悔した話
    3. 3. 40・50代「白髪ぼかしヘア」紹介
    4. 4. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
    5. 5. ZARAの黒ワンピが大人コーデに
    6. 6. TGCコラボの可愛い淡色グッズ
    7. 7. 知っておきたい栄養素の効能
    8. 8. デリバリーもできない夫に怒り
    9. 9. 「弾むモチ肌」ファンデの名品
    10. 10. GWの細見えスカートが狙い目か
    1. 11. ユニクロのシャツで秋っぽコーデ
    2. 12. しまむらのシャツで気分一新
    3. 13. タカノ 1周年の限定スイーツ登場
    4. 14. いったい何がいけなかった？ママ友との関係がこじれたわけ／ママ友がこわい（5）
    5. 15. 秋の乾燥に備えたアイテム登場
    6. 16. 待ってたよーー ミスド新作絶賛
    7. 17. キャンメイク 40周年記念限定色
    8. 18. 12星座【美人好き男子】ランキング　獅子座男性は美女を連れ歩くのがステイタス！
    9. 19. 最新【2026年福袋の中身は？】《ジェラートピケ、スナイデルなど人気ブランド》2026年のハッピーボックスを徹底解剖～！
    10. 20. 駆け引きゼロは愛の証。男性が本命女性に「しない」３つのこと

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得