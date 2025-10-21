ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「やっぱりできれば婿養子を」剛力彩芽、結婚への条件を告白 剛力彩芽 女優・俳優 踊る！さんま御殿!! エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 「やっぱりできれば婿養子を」剛力彩芽、結婚への条件を告白 2025年10月21日 19時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 剛力彩芽が21日の番組で、自身の「レア名字」に関して語った 同じ苗字の人は全国に50人とされ、「減ってる」ことに危機感を吐露 「結婚したら名字が変わっちゃうので…やっぱりできれば婿養子を」と話した 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 ファーストジェントルマン山本氏「目立たずステルス旦那で」…一度離婚、再婚時にじゃんけんで籍決定 2025年10月21日 21時27分