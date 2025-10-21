内臓脂肪を減らすのを助ける機能性成分を含む飲み物がいろいろと出ている中で、「特茶」を展開しているサントリーが初の水カテゴリーの機能性表示食品「特水(とくすい)」を2025年10月21日に発売しました。お茶は各メーカーから複数の機能性表示食品が出ていますが、まだまだ珍しい機能性表示食品の水とはどんなものなのか、飲んでみました。「特茶」ブランド初の水カテゴリー商品「特水（とくすい）」（機能性表示食品）新発売 |