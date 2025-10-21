犬が人に『背中を向ける』心理５選 犬が人に背中を向ける光景は珍しくありません。なぜ彼らはわざわざ背中を向けてくるのでしょうか。ここでは、犬が人に背中を向けているときの心理を紹介します。 1.深い信頼の証 大前提として、犬が相手に背中を向けるときは、深い信頼を抱いています。これは、背中を向けてしまうと襲われるリスクがあるのに対し、信頼している相手には「絶対に襲ってこない」という信用があるからです。