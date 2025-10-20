DHCと人気アニメ『SPY×FAMILY』の初コラボがついに実現！アーニャの“にっこり”“キラキラ”“ジト目”という豊かな表情をデザインした限定「DHC薬用リップクリーム」が2025年10月27日(月)より発売されます。さらに、“アーニャ”と“ボンド”が描かれたブランケットやステンレスボトルが当たるキャンペーンも同時開催。ファン必見の特別なコラボレーションです♡ アーニャの表情がそ