DHC×SPY×FAMILY♡アーニャの3つの表情が可愛い限定リップ登場

DHCと人気アニメ『SPY×FAMILY』の初コラボがついに実現！アーニャの“にっこり”“キラキラ”“ジト目”という豊かな表情をデザインした限定「DHC薬用リップクリーム」が2025年10月27日(月)より発売されます。さらに、“アーニャ”と“ボンド”が描かれたブランケットやステンレスボトルが当たるキャンペーンも同時開催。ファン必見の特別なコラボレーションです♡

アーニャの表情がそのまま♡限定デザインリップ

DHCの大人気商品「薬用リップクリーム」が、TVアニメ『SPY×FAMILY』のアーニャと夢のコラボレーション♪

作中の豊かな表情“にっこり”“キラキラ”“ジト目”をそれぞれデザインした全3種類が登場します。どの角度から見てもアーニャとボンドが見える円柱デザインがポイントで、持っているだけで気分が上がる可愛さ。

保湿成分のオリーブバージンオイルやアロエエキス、ビタミンE※5を配合し、うるおいを長時間キープします。

価格：770円(税込)

＜ラインナップ＞

・DHC薬用リップクリーム[アーニャ]にっこり

・DHC薬用リップクリーム[アーニャ]キラキラ

・DHC薬用リップクリーム[アーニャ]ジト目

発売日：2025年10月27日(月)

容量：1.5g

販売店舗：全国のドラッグストア／大型スーパー／バラエティストア（一部店舗を除く）

リップ購入で当たる！オリジナルブランケットやボトル

限定リップの発売を記念して、アーニャとボンドのオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催。対象商品を購入したレシートで応募すると、抽選で計180名に豪華賞品が当たります。

A賞はふわもこ素材の「オリジナル裏ボアブランケット」（30名様）、B賞は日常使いしやすい「オリジナルスリムサーモステンレスボトル500mL」（150名様）。応募期間は2025年12月1日(月)～2026年1月31日(土)まで。冬のリップケアがもっと楽しくなりそうです♡

2025年12月1日(月)より、TikTok動画広告も配信スタート。軽快な音楽に合わせて“にっこり”“キラキラ”“ジト目”のアーニャが登場し、リップデザインの魅力を立体的に表現しています。手に取る前から可愛さにキュンとする映像です♪

1999年の発売以来、売上総数2億本を超えるロングセラー「DHC薬用リップクリーム」。

その実力派アイテムに、『SPY×FAMILY』の世界観が加わり、使うたびに笑顔になれる特別なコラボが誕生しました。

乾燥する季節もアーニャと一緒にうるおいケアを♡

お気に入りの表情を選んで、ポーチの中に“かわいい”と“うるおい”をプラスしてみませんか？