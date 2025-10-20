ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 痩せ信仰のある日本で異色のマンガがアニメ化 北米でも高評価博す マンガ コンプレックス アニメの話題 オリコンニュース 痩せ信仰のある日本で異色のマンガがアニメ化 北米でも高評価博す 2025年10月20日 8時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アニメがスタートした漫画「デブとラブと過ちと！」 「ブスでデブ」と悩む女性が見た目はそのまま超絶ポジティブに激変する内容 北米でも「ボディポジティブ」として評価されているという 記事を読む おすすめ記事 「優越感に浸りたい投稿って見苦しい」SNSで匿名の中傷受けた私の決意｜プライドが高すぎる義妹【ママリ】 2025年10月15日 10時0分 安住紳一郎アナ「おいしいと思ったことない」味を敢然と告白 好き嫌い分かれるが…「えっ何で？って思う」 2025年10月18日 16時21分 美女陸上ハードル中島ひとみ、今シーズン終了に思い「今は少し誇らしく」 イケメン夫と仲良し2ショも 2025年10月17日 18時34分 《40・50代ヘア》楽ちん & シャレ見え叶う！【すっきりウルフ】が大当たりかも♡ 2025年10月16日 12時0分 【ネコ漫画】愛猫の毛づくろいに圧倒される飼い主!?その姿に「豪快な毛づくろい」などの共感コメントがSNSで多数 2025年10月19日 5時44分