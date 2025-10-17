生成AIで、実在する女性芸能人を模したわいせつな画像を作成し、インターネットのサイトで販売したとして、会社員の男が逮捕されました。【写真を見る】わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで逮捕された横井容疑者「ネット上の動画や記事で学んだ知識で」“わいせつ画像”AIで生成し販売か15日、秋田市の会社員・横井宏哉容疑者（31）は、俳優の女性3人に似せたわいせつ画像を生成AIで作成し、インターネットのサイトで公開した疑い