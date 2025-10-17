日本維新の会吉村洋文代表が１７日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演。政策協議を開始した自民党との連立の現状可能性を「５０％」とし「分岐点にある」と述べた。「国会議員の大幅削減、一丁目一番地として絶対やるべき」と訴えた。大阪の維新改革のはじまりが議員２０％削減だったとした。削減すると民意が細かく拾えるのかと聞かれると「いま衆議院５００人いますから。衆参合わせて７００人」とし、期限を「次の臨