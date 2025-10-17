元テレビ東京のフリーアナウンサー松丸友紀（44）が17日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身になりすました偽アカウントに対し、法的措置をとる意向を示した。松丸は「また偽アカ！！」と自身の名前を騙（かた）ったアカウントの画像を貼り付け、「いい加減にしてほしい！！微妙にアカウント名変えてきててそれも腹立たしい！！」と怒りをあらわに。「皆さん本当にお気をつけください！！」と注意をうながした。続く投