Image: Brompton/ YouTube どこでも行ける、もっと行ける。ブロンプトン（BROMPTON）は、イギリス発祥の折りたたみ自転車ブランド。その完成度の高さは世界中の自転車ファンが認めるところで、約5年前に僕も「良すぎる」と感じて買っちゃった次第。不定期的に新モデルを発表しているブロンプトンですが、電動ラインの最新モデルが発表されました。5年前に出てたら絶対買ってた。Gラインゆず