10月15日、お笑いコンビ・ティモンディの前田裕太が、10月下旬より活動を再開すると明らかになった。前田は体調不良のため、7月から休養していた。所属するグレープカンパニーは同日のXで《この度、ティモンディ前田は10月下旬より体調を優先しつつ徐々に活動を再開いたします。休養中は多くの温かいお言葉をいただき誠にありがとうございました。引き続き変わらぬご支援の程、よろしくお願い申し上げます》と報告している。