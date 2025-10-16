溝の口に続いて、東京駅から総武線で約30分の千葉県・船橋を訪問！こちらも“酒場天国”とのウワサを聞きつけ、編集部がリサーチ。結果、個性の強い店主だらけの楽しすぎる街だった！１．市外からも客が集まる船橋を代表する名物酒場『大衆あさひ』朝から夜まで入れ代わり立ち代わり客がやってきて、賑わいをみせる老舗大衆酒場のような活気と風格を漂わせるが、実はまだ開店して10年余り。それでも朝10時オープンという攻めた営業