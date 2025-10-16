溝の口に続いて、東京駅から総武線で約30分の千葉県・船橋を訪問！



こちらも“酒場天国”とのウワサを聞きつけ、編集部がリサーチ。結果、個性の強い店主だらけの楽しすぎる街だった！

１．市外からも客が集まる船橋を代表する名物酒場

『大衆あさひ』

朝から夜まで入れ代わり立ち代わり客がやってきて、賑わいをみせる



老舗大衆酒場のような活気と風格を漂わせるが、実はまだ開店して10年余り。





それでも朝10時オープンという攻めた営業と、￥500以下のメニューが大半を占める価格帯で、船橋を“せんべろの聖地”に変えた実力店だ。脂がのったマグロの希少部位「かまトロ」（￥500）も太っ腹な価格。ガリ、小肌、きゅうりを巻いた「ガリまき」（￥300）も人気の高いメニュー。１杯目は気軽にホッピー（￥400）から



店主・渕上 浩さんは人柄もよい人気者で、「安くて旨い」を貫く職人肌。

瓶酒が並ぶカウンター。６席中２席は隙間から店主の顔を覗けるVIPシートだ



狭い店内はいつも人でぎっしり、満席時には向かいのスナックを改装した離れに案内されるという、ユニークなスタイルもまた魅力たっぷり。

■店舗概要

店名：大衆あさひ

住所：千葉県船橋市本町１-13-１

TEL：047-435-0323

営業時間：10:00〜LO22:00（日水〜LO18:00）

定休日：無休

席数：カウンター６席、テーブル４席、スタンディング８名相当、座敷７席

２．和を感じられる店構えと絶品小料理に心温まる

『馳走處 ん（ちそうどころ ん）』

７席のみの贅沢な空間



昭和の空気感が残りつつ、新旧の飲食店が密集している仲通り商店街の通りから、奥まった路地に佇む、知る人ぞ知る隠れ家。

まずはお通しがわりの「日替わり小鉢」（２品￥800〜）を提供。この日は「月見とろろ」「枝豆と卵入りポテトサラダ」「小松菜とハマグリの冷やし煮びたし」など、季節の食材を使った料理が中心



女将が毎日手作りする料理はどれも秀逸で、副菜までも手間を惜しまない。

「金目鯛のかぶと煮」￥1,800



魚は市場で選び、野菜は数軒回って吟味するというだけに、素材の味を大切にしていると感じる料理ばかり。



ベテラン女将は会話上手で、つかず離れずの接客も心地良い。そんな女将の包容力に包まれたくて、ついまた足が向くのだ。

■店舗概要

店名：馳走處 ん

住所：千葉県船橋市本町４-42-５

TEL：非公開 ※予約は店にて直接受付

営業時間：19:00〜LO23:00

定休日：日曜、月曜 ※予約があれば営業

席数：カウンター７席

３．気ままに高コスパなアテとワインを嗜む時間にひたる

『ワインと肉 COQ DINER』

カウンター越しにワイントークで盛り上がる



店主の小久保 尊さんは、ワイン界ではちょっとした有名人。

小久保さんの著書『図解ワイン一年生』２作



ワイン初心者向けの著書もあって、その軽やかな語り口にファンが多い。



元々ワイン好きで、ワインの裾野を広げたいとワインバーをオープン。さらには地元でワイナリーまで作ってしまったほど。

小久保さんがオーナーを務め、船橋にあるワイナリー『FUNABASHI COQ WINERY』の「ちょうどいい2023」（グラス￥770）は軽やかでスルスル飲める。「醤油漬けチーズ 青唐辛子風味」￥550、「鶏レバーペースト（パン付き）」￥680



飲みやすい味わいの自家製ワインもグラス１杯から気軽に飲める。

「牛ハラミのロースト」（￥1,550）はひと皿たっぷり150gで食べ応えあり。マスタードとワサビでさっぱりと



ソムリエで醸造家の小久保さんとカウンター越しにワイントークを交わせば、ますますワインが好きになる。

■店舗概要

店名：ワインと肉 COQ DINER

住所：千葉県船橋市本町２-25-17

TEL：047-497-8171

営業時間：17:30〜LO23:00（土日13:00〜LO22:00）

定休日：不定休

席数：カウンター６席、テーブル８席

４．〆に行きたい35年前から営む正統派バーで最高の一杯を

『FOODS BAR BLUE CANARY 本店』

BGMにジャズが流れ、銀座さながらにオーセンティックで落ち着いた雰囲気。聞き上手の西方さんに相談をしに来る客が多いというのも納得だ



1989年、船橋に本格的なオーセンティックバーとして誕生。



店主の西方 明さんは、日本バーテンダー協会所属の大御所でもあり、街の酒場シーンを牽引してきたキーパーソンだ。

カクテルコンクールで優勝した、オリジナルカクテル「ラッキーストライク」￥1,400



“名刺代わりの一杯”は季節のフルーツを贅沢に使うカクテル。



スタンダードからオリジナルまで、確かな技術で繰り出されるカクテルはどれも端正で美しい。

「前菜三品盛」￥1,800。この日はイサキを使ったメニューなど



和食での経験もある店主の、本格的な和のつまみと味わえば至福の時間が生まれる。

■店舗概要

店名：FOODS BAR BLUE CANARY 本店

住所：千葉県船橋市本町４-16-33 山清ビル ２F

TEL：047-425-5020

営業時間：17:00〜LO24:00（金土〜LO25:00）

定休日：日曜

席数：カウンター10席、テーブル16席

【編集部・郄橋の取材後記】存分に飲める新天地にゾッコン！



都心から距離がある場所だからこそ、新たな出会いが待っているのが醍醐味。仕事終わりに飲むには時間が足りないと思うほど、面白い店主や客との会話が楽しい街だった。



次は、リサーチ中に耳にしたローカルな「小松菜ハイボール」を目当てに昼から飲みに行きたい。

