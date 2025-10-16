【はずるポケットモンスターモンスターボール／スーパーボール／ハイパーボール／マスターボール】 発売元：ハナヤマ 価格：各3,300円 発売日：2025年7月26日 ジャンル：立体パズル サイズ：直径約50mm ハナヤマは、同社が展開するメタル製立体パズル「はずる（HUZZLE）