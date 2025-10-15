ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > しずちゃん、温泉の入浴ロケに悩み「下半身が丸見えになる」 山崎静代（しずちゃん） 南海キャンディーズ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス しずちゃん、温泉の入浴ロケに悩み「下半身が丸見えになる」 2025年10月15日 21時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 身長182cmの南海キャンディーズのしずちゃんが15日の番組に出演した 高身長ゆえの悩みとして「温泉の入浴ロケ」でバスタオルを巻く際に言及 落ちないように上の部分を2回折り込むと「下半身が丸見えになる」と話した 記事を読む おすすめ記事 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分 「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」ガールズバー店長の男ら2人が“管理売春”か GPSで行動監視し「無断休憩」確認すると暴行も 東京・池袋 警視庁 2025年10月15日 17時24分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「下がれよ、安月給」「殺すぞ！」撮り鉄が駅員に罵声 近鉄は後日警察に相談「今後は躊躇せず通報」 2025年10月15日 18時29分