ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 狩野英孝、弟の職業をバラエティー作家と告白「実家」の今後を心配す… 狩野英孝 お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 狩野英孝、弟の職業をバラエティー作家と告白「実家」の今後を心配する声も 2025年10月15日 18時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 狩野英孝が弟の職業は「バラエティー番組の構成作家」と明かした Xでは、兄弟の「実家」の今後を心配する声もあったとFLASHが伝えた 実家は櫻田山神社で、創建が約1500年前ともいわれると芸能ジャーナリスト 記事を読む