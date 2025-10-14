株式相場が下がったときにはどうすればいいか。投資ブロガーのりんりさんは「長期インデックス投資家が荒れ相場でやってはいけないことが2つある。それは低コストのインデックスファンドやETFを運用するバンガードのデータからも明らか」という――。写真＝iStock.com／D-Keine※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／D-Keine■中国リスク再燃でS＆P500が急落10月10日、トランプ米大統領が対中関税大幅引き上げを警告。米中対立