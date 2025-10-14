10·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤È13²ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢£²Ê¬11ÇÔ¡Ê£µÆÀÅÀ35¼ºÅÀ¡Ë¤Ç£±ÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£ÅÙ¤³¤½½é¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤«¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Mole¡Ù¤¬¥×¥ì¥Ó¥å¡¼µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¶á£´»î¹ç¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¤È·ë²ÌÅª¤Ë