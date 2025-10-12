ダイエットを成功に導くためのコツはあるのか。フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一さんは「データを重視する人は最初に『なりたい体』の目標を定め、しっかり計画を立ててから行動を開始するのがおすすめだ」という――。※本稿は、中野ジェームズ修一『成功も挫折も人格がすべて痩せる！パーソナリティトレーニング』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージ