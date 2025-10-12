ドジャースの球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさん胸を打つ交流が話題を呼んでいる。ドジャースの球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんが、11日（日本時間12日）に自身のインスタグラムを更新。試合中に打球が直撃した直後、大谷翔平投手が心配そうに声をかけてくれたという一幕を振り返り、「心配してくれたの」と感謝の思いをつづった。投稿によると、ジョルダーノさんは試合中に腕に打球を受けた