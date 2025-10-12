テレ東では、10月13（月）と14日（火）深夜24時30分から2夜連続で「バカリズムのワンカット紀行２」を放送します。2020年まで3年半もの間BSテレ東で放送していた「バカリズムの30分ワンカット紀行」がパワーアップして地上波で復活を遂げます！緻密に計算された台本を元に街の人たちが出演者となりワンカット撮影で街の魅力を伝えるという内容の「ワンカット紀行」。当時は「あのテレ東は遂に編集まで放棄した」と話題にな