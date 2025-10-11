［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表がホームで臨んだパラグアイ戦は、２−２の引き分けという結果に終わった。最終盤に投入された上田綺世による執念の同点弾でドローに持ち込んだが、南米の強豪を相手に、特に守備面で課題を残した。パラグアイのシュート数は、日本のほぼ半分の６本。全体的に見れば、それほど多くのチャンスを作られたわけではない。しかし、枠内の２本