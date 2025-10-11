冨安健洋が、自身の公式SNSで復帰への強い思いを示した。冨安は今夏にアーセナルを退団して以降、無所属の状況が続いている。また今年２月に右ひざの再手術を受け、回復には長期間を要すると見られており、この影響で2024年10月から公式戦への出場はない。そんななか、26歳のDFは10月10日に行なわれた日本代表のパラグアイ戦（２−２）後、インスタグラムのストーリーを更新。グラウンドにコーンが置かれた写真とともに、再