ヨックモックのクリスマスがやってくる♡トムテ＆ホリデーシリーズが登場
今年のホリデーシーズンも、ヨックモックの華やかなコレクションが登場しました♡「ヨックモック クリスマス コレクション2025」では、北欧の妖精“トムテ”がテーマの〈トムテシリーズ〉と、フランス人画家が手がける〈ホリデーシリーズ〉の2種類を展開。かわいらしいデザイン缶に詰め込まれた特別なクッキーたちは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。
ヨックモック クリスマスの主役♡〈トムテシリーズ〉
〈トムテシリーズ〉は、スウェーデンの妖精“ユールトムテ”がテーマ。お菓子づくりやツリーの飾りつけを楽しむトムテたちの物語が描かれた限定デザイン缶が登場します。
定番の「シガール®」や、ホワイトチョコで包んだ限定クッキー「ビエ オゥ ショコラブラン」など、人気の味が勢ぞろい。気軽に贈れる小サイズから豪華なアソートまでラインナップも豊富です♪
シガール® ＊クリスマスデザイン（10本入）
価格：864円
ビエ オゥ ショコラオレ＊クリスマスデザイン（12枚入）
価格：778円
シガール® ＊クリスマスデザイン（20本入）
価格：1,998円
アソルティモン ドゥ ノエル（2種24枚入）
価格：2,052円
カドー ドゥ ノエル（3種28個入）
価格：2,700円
カドー ドゥ ノエル（3種44個入）
価格：4,050円
OGGI♡2025年クリスマスケーキは大人のためのチョコムース
コレクター心をくすぐる〈ホリデーシリーズ〉
〈ホリデーシリーズ〉は、1994年の誕生以来愛され続けるヨックモックの定番コレクション。2025年版はフランス人女性画家・クリーヴ氏による限定デザイン。
5種30個入りはサンタクロースがプレゼントを届ける姿、6種50個入りは街中が華やぐクリスマス前夜を描いています。
年号入りのデザイン缶は、お菓子を食べたあとに思い出の箱として残したくなる可愛さです♡
ホリデー シーズン アソート（5種30個入）
価格：3,240円
内容：シガール×4、シガール オゥ ショコラ×4、ビエ オゥ ショコラオレ×8、ビエ オザマンド ショコラ×8、プラン リュンヌ×6
ホリデー シーズン アソート（6種50個入）
価格：5,400円
内容：シガール×10、シガール オゥ ショコラ×8、ビエ オゥ ショコラオレ×10、ビエ オザマンド ショコラ×10、プラン リュンヌ×6、バトー ドゥ マカダミア×6
販売期間：2025年11月1日(土)～12月25日(木) ※なくなり次第終了
展開店舗：全国のヨックモック店舗・公式オンラインショップほか海外（台湾／香港／シンガポール／UAE／タイ／マレーシア）
ヨックモックのギフトで心あたたまるクリスマスを
心弾むホリデーシーズンにぴったりな、ヨックモックの〈トムテシリーズ〉＆〈ホリデーシリーズ〉。北欧の温もりとフランスの芸術が融合した限定デザイン缶は、贈る相手を笑顔にしてくれる特別なギフトです。
自分へのご褒美にも、家族や友人とのクリスマスパーティーにも。2025年の冬は、ヨックモックのスイーツで心まであたたまるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡